Carnavalsmiddag voor 65-plussers

27 minuten geleden

Carnavalsvereniging De Agterblijvers en partycentrum De Comsche Hoeve hebben zondag 4 februari weer een middag vol muziek, sketches en leut in petto voor de 65-plussers van Boxtel.

Het gratis toegankelijke carnavalsfestijn is in de Tijberzaal van het Baanderherencollege en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Een half uur voordat de pret begint, is de zaal al open. Bezoekers moeten wel een kaartje hebben voor het festijn, de entreebewijzen zijn zaterdag 27 januari tussen 11.00 en 12.00 uur af te halen in De Comsche Hoeve, Stationsstraat 46. Er geldt een maximum van twee kaartjes per persoon.