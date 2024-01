Janna Gevers, Noa van der Vorst, Lotte Janssen en Iris van de Sande wonnen vorig jaar als The Ladies of La Festa de 1+1=11 Sjow.

Gemonds dorpsjeugd etaleert talent in ludieke 1+1=11 Sjow

di 2 jan., 14:00

Jeugd tot achttien jaar mag zondag 7 januari vanaf 14.11 uur zijn beste beentje voorzetten tijdens de 1+1=11 Sjow in Gemonde. Tijdens de feestmiddag maakt stichting De Mullukzuipertjes ook de nieuwe carnavalsprins bekend.

Wie in zaal Kloosterzicht de mooiste act opvoert, wint een fraaie bokaal. Ook kinderen die nog niet in groep zeven of acht zitten, mogen meedoen. Inschrijven kan via www.mullukzuipertjes.nl/sjow.

PLEKJE IN HOFHOUDING

Kinderen uit groep zeven of acht die in de kolderieke hofhouding van het Gemondse carnaval willen, hoeven zich niet aan te melden.