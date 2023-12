Coöperatie Ouderen in Regie gaat op in KBO

Kees de Waal (links), voorzitter Ouderen in Regie en initiatiefnemer Stichting Seniorenvoer Boxtel toont de cheque die hij in ontvangst nam uit handen van wethouder Fred van Nistelrooij van de gemeente Boxtel.

Zonder bestuurders is het runnen van coöperatie Ouderen in Regie niet mogelijk. De organisatie heft zichzelf per 31 december op, maar het werk gaat wel door: onder de vlag van seniorenvereniging KBO Boxtel.