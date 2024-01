Het Laatbloeiersorkest in actie tijdens een optreden, afgelopen zomer in het Muziekhuis.

Laatbloeiersorkest presenteert nieuwe naam

12 minuten geleden

Het Laatbloeiersproject is getransformeerd naar een officieel orkest van Boxtel’s Harmonie. En dus vinden de deelnemers het ook tijd voor een andere naam. Die wordt zondag 7 januari gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de muziekvereniging.

In oktober 2021 startte de eerste groep Laatbloeiers: volwassenen die een blaasinstrument leren bespelen. Een jaar later werd een tweede groep geformeerd met een kleine twintig mensen. Uiteindelijk haakte ongeveer de helft af. Enerzijds omdat ze onvoldoende tijd konden vrijmaken, anderzijds omdat bleek dat het leren bespelen van een muziekinstrument toch moeilijker was dan gedacht. In september jongstleden werden beide groepen samengevoegd tot een opleidingsorkest.

De leden ervan hebben een nieuwe naam gekozen en maken die bekend tijdens de openbare nieuwjaarsreceptie van Boxtel’s Harmonie. Dat gebeurt uiteraard op muzikale wijze. Belangstellenden zijn zondag 7 januari vanaf 12.00 uur welkom in het Muziekhuis aan de Passage Riche 4 om met elkaar te proosten op 2024 en te luisteren naar de Laatbloeiers.

Hoewel er vooraf twijfel was of er genoeg animo zou zijn voor een derde lichting, ging in juni van dit jaar toch opnieuw een publiciteitscampagne van start. En die was met 25 inschrijvingen in een mum van tijd volgeboekt. De laatbloeiersprojecten voorzien duidelijk in een behoefte, constateert het harmoniebestuur.