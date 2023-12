José Quinten-van Laarhoven helpt graag een handje

José Quinten- Van Laarhoven speelt graag een potje rummikub met de bewoners van de Vlaswiek in Liempde. Daar doet ze al vele jaren vrijwilligerswerk.

Voldoende vrijwilligers vinden is steeds lastiger. Helemaal nu een oudere generatie, die veel taken op zich nam, langzaam afbouwt. José Quinten- van Laarhoven uit Liempde is zo iemand. Al ruim 25 jaar heeft ze overal een handje geholpen. ,,Als je veel doet, weten ze je altijd te vinden voor meer.”