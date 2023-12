Hilarische kerstvideo van DVG-voetballers

Rond de kerstdagen blinken vooral supermarktketens uit in reclamespots die op het gevoel werken. Voetbalteam DVG 5 wilde niet achterblijven en heeft eveneens een kerstcommercial gemaakt, met als thema Samen sta je sterker dan alleen. Het filmpje is sinds donderdag te zien via de sociale mediakanalen van het team en YouTube.

De voetballers hebben een spotje gemaakt met een verhaal. De commercial neemt de kijker mee in het relaas van Stefan (gespeeld door Stefan Braat van DVG 5), een van de spelers uit het team. Hij zit niet lekker in zijn vel en overweegt om te stoppen met voetbal, vanwege zijn zwakke prestaties op het veld. Hij stuurt een berichtje in de teamapp dat hij de training liever overslaat en voorlopig thuis blijft. Zijn medespelers zijn het daar niet mee eens en grijpen in. Vriendschap en teamgeest spelen een belangrijke rol in het filmpje. De video is zichtbaar niet zomaar uit de losse pols opgenomen en omvat een boodschap die best in een spot van Albert Heijn of Jumbo zou passen.

Het idee voor de commercial ontstond, waar anders, in de voetbalkantine. Rik van Dongen speelt in DVG 5 en is cameraman en editor van beroep. Hij is dan ook degene die de opnamen heeft gemaakt en gemonteerd. ,,De afgelopen maanden hebben we lang zitten nadenken over een kerstactie, ook om onze eigen sociale mediakanalen een boost te kunnen geven. Vorig jaar lanceerden we eind december een eigen onderbroekenkalender omdat we 750 volgers op onze Facebookpagina hadden. Het werd nu tijd om iets nieuws op te zetten."

De voetballers schreven een script, kozen een hoofdrolspeler uit en prikten een datum voor de opnames. Ze kozen zorgvuldig filmlocaties uit en gingen aan de slag. Het mag duidelijk zijn dat de mannen veel plezier beleefden aan het maken van hun productie.

