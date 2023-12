Fanfares Liempde en Esch aan vooravond feestjaar

Zowel in Liempde als in Esch is het komend jaar groot feest. In beide dorpen viert de fanfare een bestaansjubileum. Concordia bestaat liefst anderhalve eeuw, Sint-Willibrordus de helft daarvan. Zijn er genoeg vrijwilligers om al die extra festiviteiten buiten de vaste optredens en repetities om te organiseren?