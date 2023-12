Walter Huijbregts brengt tennisjeugd in beweging

Elke zondag is Walter Huijbregts (bijna 69) van twaalf tot een uur bij tennisvereniging Munsel te vinden, op de paar weken per jaar na dat hij met de camper op reis is. Huijbregts is jeugdcoördinator bij de club. Hij traint de jongste kinderen, belt, appt, regelt, betrekt ouders bij de vereniging en kent iedereen.