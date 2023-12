Vincentiusvereniging verstrekt meer dan 500 kerstpakketten

vr 22 dec., 10:38

Maar liefst 510 aanvragen voor een kerstpakket kreeg de Boxtelse Vincentiusvereniging dit jaar. De attenties gaan naar huishoudens in de gemeente die het niet breed hebben.

De vrijwilligers hadden er een hele klus aan. Ze zijn wel op elkaar ingespeeld, het inpakken verloopt meer en meer als een geoliede machine. De armoedebestrijders waren te gast bij Brede Scholen Boxtel waar ze in een verwarmd lokaal de pakketten konden vullen. Mede dankzij donateurs en de klanten in de kringloopwinkel in de Stationsstraat krijgen ruim 500 gezinnen nu een kerstgeschenk. De opbrengst van de kringloopwinkel wordt ten dele aangewend voor deze actie.

AUTO

Het bleef niet bij kerstpakketten. De Vincentiusvereniging verstrekte tevens diaken PierPaolo Flesia en zijn vrouw Andrea een andere auto. De diaken vangt in Liempde mensen op die het moeilijk hebben, mensen die nergens anders onderdak vinden en in armoede leven. Een auto is onontbeerlijk, omdat Flesia en zijn vrouw hiermee hun gasten naar school, vervangend werk of therapie brengen. Toen het oude voertuig er na jaren trouwe dienst mee ophield, was een ander vervoermiddel dringend nodig. De Vincentiusvereniging bood ondersteuning en vorige week kregen Flesia en zijn echtgenote de sleutel van een andere auto. En een kerstpakket uiteraard.