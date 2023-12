Kerstconcert door fanfare Concordia en zangeres Tessa

wo 20 dec., 13:00

Na jaren samen met een koor de nachtmis op kerstavond te hebben verzorgd, kiest de Liempdse fanfare Concordia deze keer in aanloop naar Kerstmis voor een concert in De Serenade. Het orkest begeleidt ook zangeres Tessa Berkelmans in enkele muziekstukken. Het optreden begint om 20.00 uur is gratis toegankelijk.

Luisteraars kunnen genieten van traditionele kerstnummers als Stille Nacht, Heilige Nacht en Mary’s Boy Child. Ook speelt het orkest diverse moderne kerstnummers voor u zoals Happy Winter Holiday, Driving Home for Christmas en natuurlijk All I Want for Christmas is You.

Samen met Tessa vertolkt de fanfare onder andere Con Te Partiro, Hallelujah en Cent Mille Chansons. De Liempdse zangeres, die een professionele opleiding volgde in Nederland, maar ook in Glasgow en Londen, brengt ook enkele liederen ten gehore met pianobegeleiding door Arno ter Burg en hoopt het publiek daarmee te inspireren en te verrassen.

SOLO BASSIST

Verrassend wordt vast ook het optreden van bassist Henk van der Steen. Op zijn grote koperen instrument speelt hij het vrolijke It’s Beginning To Look a Lot like Christmas.

De Serenade aan de Oude Dijk is een halfuur voor aanvang van het concert geopend voor publiek.