Naast smartlappen vertolkt Dükerskoor ook kerstliedjes

Het Dükerskoor zingt maandag 18 december ook kerstliedjes in De Rots.

zo 17 dec., 14:00

De maandelijks meezingavond van het Dükerskoor staat maandag 18 december in het teken van kerst. Natuurlijk klinkt ook het vertrouwde repertoire van smartlappen en zeemansliedjes, maar eenmalig vertolkt het gezelschap ook kerstliedjes in gemeenschapshuis De Rots.

Al meer dan twintig jaar trekt het Dükerskoor elke vierde maandag van de maand volle zalen. Bezoekers krijgt tekstmappen uitgedeeld waaruit zij kunnen meezingen. kunnen Deze avonden worden altijd goed bezocht. Er liggen tekstmappen op de tafels zodat het publiek uit volle borst kan meezingen. In december wordt de open avond een week eerder gehouden en verschijnt een extra tekstmap op tafel met louter kerstliedjes. Het programma wordt afgesloten met Stille Nacht, Heilige Nacht.

De deuren van het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel gaan om 19.30 uur. Het optreden begint een halfuur later. De toegang is gratis.