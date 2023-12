Leergeld verloot cadeaubonnen met behulp van wethouder

wo 6 dec., 12:33

Liefst 75 cadeaubonnen doneert de Kruidvat in Boxtel aan stichting Leergeld. Huishoudens die wat minder te besteden hebben, krijgen zo een kaart waarmee ze voor 25 euro aan verzorgings- en hygiëneproducten kunnen kopen, zoals shampoo en tandpasta, maar ook luiers en maandverband.

Voorzitter Arjen Witteveen van de stichting is blij met de donatie. ,,We hebben de cadeaubonnen verloot met behulp van wethouder Mariëlle van Alphen, die recent de namen uit de hoed heeft getrokken. Dat was nodig omdat we meer dan 75 Boxtelse gezinnen steunen, dus helaas konden niet alle huishoudens ervan profiteren. Maar gelukkig ook veel wel!”

De Kruidvat werkt voor de actie samen met het Armoedefonds. De zogeheten Health & Beauty-kaart is al actief en Leergeld zal deze zo snel mogelijk bij de huishoudens bezorgen die hebben gewonnen.