Grote Clubactie: Boxtelse clubs halen 32.985 euro op

zo 26 nov., 14:15

Diverse verenigingen in de gemeente Boxtel hebben met de Grote Clubactie een fraai zakcentje verdiend. Ze haalden samen 32.985 euro op. ODC en MEP zijn spekkoper: de voetballers en hockeyers haalden een kleine zeven mille op voor hun cluppie.

De loterij bracht om precies te zijn 6.991 euro in het laatje voor ODC, de hoogst scorende vereniging in Boxtel dit jaar. Zij werd direct gevolgd door MEP die met 6.907 euro als tweede is geëindigd. Ook de leden van andere clubs sleepten fraaie bedragen binnen.

Van ieder verkocht lot à drie euro gaat 80 procent, 2,40 euro, naar de club. Over het hele land gezien boekte de loterij een recordopbrengst van 16.381.041 miljoen euro, 3,6 miljoen euro meer dan vorig jaar. Dit jaar is de prijzenpot verhoogd. Met ruim 600.000 prijzen is de winkans nu één op negen. De trekking is dinsdag 28 november onder toezicht van de notaris. Vanaf 29 november kunnen lotenkopers kijken of ze in de prijzen zijn gevallen op clubactie.nl.

Deelnemers en opbrengsten: ODC (6.991 euro), MEP (6.907), RKSV Boxtel (5.044), Tabitta (4.944), JRC Boxtel (1.593), Scouting Boxtel (1.118), 4Defence (1.056), Defence Center Boxtel (139), Sint-Martinus (129), DVG (2.990), HC Liempde (1.665) en De Peppelieren (405).