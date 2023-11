Talloze malen won CV De Agterblijvers de Eendengatse optocht. In 1987 lukte dat met deze persiflage op het juridisch getouwtrek omtrent de (nooit gerealiseerde) Zuidelijke Hoofdweg.

Agterblijvers vieren al 66 jaar carnaval

do 23 nov., 11:11

Voor het eerst in het bestaan van het Boxtelse carnaval wordt een 66-jarig jubileum gevierd. Dat gebeurt door de oudste én grootste club die Eendengat rijk is: De Agterblijvers. Komend weekeinde, van vrijdag 24 tot en met zondag 26 november trekt de vereniging alle registers open in zaal De Comsche Hoeve. Onder meer met een ‘Oktoberfest’ waar Dennie Christian en René Schuurmans optreden.

Het jubileumfeest opent vrijdag om 20.30 uur met een openbare receptie en feestavond in clubhuis De Comsche Hoeve aan de Stationsstraat. Een dag later wordt daar Das Hinterbleiberfest gehouden, waarbij prins Donald VII van Eendengat rond 20.30 uur het eerste bierfust aanslaat. Naast de twee schlagerzangers zorgen Alexander en Freddy Beekmans, deejays van disco Philadelphia, voor de muzikale omlijsting. Tickets voor Das Hinterbleibersfest à 22 euro (inclusief twee consumpties) zijn te koop via: deagterblijvers.maro-events.nl/. Zondag sluit een feestelijk matinee plaats het weekeinde af.