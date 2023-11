Voor muziek laat Anja van Beers alles vallen

Blaasmuziek, het is haar lust en haar leven. Al sinds haar achtste is Anja van Beers (58) actief bij fanfare Concordia in Liempde. Haar vijftigjarig lidmaatschap werd zaterdag groots gevierd in De Serenade. Ook Teun Bressers en Ingrid Saris ontkwamen met hun 12,5-jarig jubileum niet aan de loftrompet.