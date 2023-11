Jeugdprinses Ellen voert Walvisjes aan in De Rots

di 21 nov., 08:34

Jeugdcarnavalsvereniging De Walvisjes organiseerde zondag in gemeenschapshuis De Rots een spetterend elf-elfbal. Daar werd Ellen Schellekens geïnstalleerd tot clubprinses. Ze wordt bijgestaan door adjudant Dex van Abeelen, de raad, de tuinbroekdrager en de dansgroep.

Prins Donald VII van Eendengat was aanwezig met zijn gevolg om de in de leutige adelstand van zijn spotrijk te verheffen. Daarna lieten de dansmariekes hun kunsten zien, waarbij ook prinses Ellen en haar adjudant zich aansloten.

De nieuwe samenwerking tussen het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat en JCV De Walvisjes heeft ervoor gezorgd dat er met nieuwe jeugdleden en frisse energie uitgekeken wordt naar het komende leutseizoen.

Voorzitter Bart van Abeelen: ,,Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dat geldt zeker bij het vieren van carnaval. Als we onze donseendjes leren om op een gezellige en fijne manier feest te vieren, dan zal carnaval ook de komende jaren gegarandeerd zijn.”

Jarenlang was JCV De Walvisjes thuis in De Walnoot, het gemeenschapshuis van de wijk Selissenwal. Nadat afgelopen seizoen al carnaval werd gevierd in De Rots heeft de club nu definitief haar onderkomen in de wijk Boxtel-Oost gevestigd. Daar zetten de organisatoren zich in voor een veilig en gezellig kindercarnaval voor heel Boxtel.