Tijdens het elf-elfbal in de Essche Oggelvorsenpoel draaide het allemaal om het 75-jarig bestaan van fanfare Sint-Willibrordus in 2024.

Prins Antonius verlengt zijn ambtstermijn bij Oggelvorsen

16 minuten geleden

Ton van Dijck is zaterdag in dorpshuis De Es voor het tweede jaar op rij geïnstalleerd als carnavalsprins van de Essche Oggelvorsenpoel. Finn Smarius werd diezelfde avond uitgeroepen tot jeugdprins van de Kwakbollekes.

De bekendmaking van hunne doorluchtige hoogheden stond in het teken van het 75-jarig bestaan dat fanfare Sint-Willibrordus volgend jaar gaat vieren.

In de trant van het populaire tv-programma The Masked Singer kwamen gemaskerde muzikanten het podium op. Allen werden ondervraagd en uiteindelijk bleven twee kandidaten over. Het bleken de zonen van prins Antonius en diens adjudant Anton van Grinsven.

Beide jongemannen gaven aan dat ze toch liever zagen dat hun vaders opnieuw voorop gaan in de leutpolonaise. ,,Want onze tijd komt nog wel”, grinnikten Bram en Jace.

‘Oggelvorsenpoel, daar zit muziek in’ is het motto waarmee prins Antonius d’n Urste de scepter over de Oggelvorsen zwaait.

Jeugdprins Finn d’n Urste wordt terzijde gestaan door adjudant Elize Hofman, ceremoniemeester Sander Kessels en sidekikker Joy Scootiens.