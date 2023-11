Jeugdcarnavalsvereniging Mullukzuipertjesland houdt zondag 19 november om 14.11 uur een gratis en ludieke vossenjacht in Gemonde.

Carnavaleske vossenjacht van Mullukzuipertjes

ma 13 nov., 14:12

De Mullukzuipertjes uit Gemonde houdt komende zondag 19 november vanaf 14.11 uur de Elluf-Elluf Vossenjacht.

Groepjes worden het dorp in gestuurd om de sprookjesachtige vossen te vangen. De jeugdcarnavalsvereniging zorgt voor iets lekkers en wat te drinken. Deelname is gratis, teams kunnen zich aanmelden via https://www.mullukzuipertjes.nl/vossenjacht.