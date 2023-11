Wandelaars ontdekken uniek landgoed Velder

21 minuten geleden

Een historie met imposante jachtpartijen, rijk aan flora en fauna en vandaag de dag bekend als evenementenlocatie. Landgoed Velder is in meerdere opzichten uniek. Gidsen van Gastvrij Liempde, onderdeel van SPPiLL, houden zondag 19 november een herfstwandeling over het natuurgebied.

Vrijwilligers Jan Zandbergen en Els Vissers nemen de deelnemers mee naar het landgoed, dat vele eeuwen lang intact is gebleven als bosgebied. Weelderig gegroeide zomereiken bepalen nog vaak de boomlaag, de hoge biodiversiteit is zichtbaar door de vele verschillende struiken, kruiden en diersoorten.

De Heer van Boxtel gebruikte het terrein honderden jaren als jachtdomein. Vanuit kasteel Stapelen werden jaarlijks indrukwekkende jachtpartijen gehouden. Daarvoor werd zelfs de structuur van de Negen Dreven aangelegd. In 1878 is de eerste steen gelegd voor Huize Velder. Later werden ook het koetshuis en het zogeheten Klein Velder gebouwd. Verder behoren een aantal boerderijen en een boswachterswoning tot het landgoed.

Zondag 19 november om 10.00 uur verzamelen de excursiedeelnemers zich bij bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 in Liempde, op eigen gelegenheid vertrekken ze naar Velder. Deelnamekosten à vijf worden vóór vertrek contant voldaan.