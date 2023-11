Journalist vertelt over negen jaar werken in China

56 minuten geleden

Eva Rammeloo was de afgelopen negen jaar correspondent in China voor dagblad Trouw, Bureau Buitenland (VPRO) en andere media. Woensdagavond 22 november is ze te gast bij Vrouwengilde Boxtel waar ze in een lezing terugblikt op een land dat onder president Xi langzaam veranderde in een dictatuur.

Het Vrouwengilde hoopt dat Rammeloo antwoorden geeft op vragen als: hoe machtig is China nu? Welke invloed heeft de economische groei van China op de wereldeconomie? Hoe is het gesteld met de mensenrechten? Ook de invloed van de jarenlange eenkindpolitiek en welke kant China kiest in diverse internationale conflicten komen aan bod.

Rammeloo zegt met pijn in het hart China te verlaten. Het is en blijft een prachtig en bijzonder land, zegt ze. De lezing wordt gehouden in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof in Boxtel en begint om 20.00 uur. Voor leden bedraagt de entreeprijs drie euro. Introducees betalen het dubbele.