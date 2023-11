Modeltreinen te kust en te keur in zaal De Schuif

22 minuten geleden

Liefhebbers van modeltreinen kunnen zondag 19 november hun hart ophalen in zaal De Schuif aan de Dorpstraat 30 in Gemonde. Daar is die dag van 09.00 tot 14.00 uur een beurs met wagons, locomotieven, rails en meer.

De organisatie is in handen van de Bestse Verzamelaars. Er komen standhouders uit alle windstreken. Zij bieden spullen van diverse merken, zoals Märklin, Fleischmann en Roco Lima, beantwoorden vragen en geven advies. Aangekochte modellen mogen ter plekke gratis worden getest. De entree bedraagt twee euro per persoon. Kinderen onder de veertien jaar mogen gratis naar binnen, onder begeleiding van een volwassene.