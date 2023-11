KRO-NCRV filmt zaterdag bij start van Liemt in het Licht

58 minuten geleden

Een filmploeg van het KRO-NCRV-programma Zin in Morgen loopt zaterdag 11 november rond in Liempde. Die ochtend hangen de vrijwilligers van Liemt in het Licht het dorpshart weer vol met sfeerverlichting.

Het programma brengt inspirerende verhalen over klein geluk en is iedere zaterdag te zien op NPO 2, maar ook te beluisteren op NPO Radio 5. Wanneer Liemt in het Licht op televisie komt, is nog niet bekend.

Aandacht voor het initiatief is wenselijk: steeds meer verlichtingssnoeren zijn aan vervanging toe en de organisatie zoekt naar meer fondsen om dit te kunnen betalen. Zo zijn centrumbewoners al aangeschreven om een bedrag van vijftien euro te doneren. Ook aan deelnemende ondernemers wordt een bijdrage gevraagd.

WINTERSFEER

Iedere andere Liempdenaar die de actie een warm hart toedraagt, kan ook financiële steun geven. Daarvoor is een ludieke actie op touw gezet: bij de kiosk in het Concordiapark kunnen passanten een limerick lezen. Een bedrag overmaken kan naar bankrekeningnummer NL53 RABO 0155 1944 45 ten name van SPPiLL onder vermelding van ‘bijdrage Liemt in het Licht’.

De sfeerlampjes worden 11 november vanaf 09.00 uur aan allerlei panden in hartje Liempde opgehangen en branden dagelijks van 17.00 tot 23.00 uur. ,,De prachtige aanblik van ons dorp in de donkere maanden hoort inmiddels bij Liempde. Sinds 2008 verlichten de lampjes in die periode het centrum”, aldus Henk Quinten namens de organisatie.