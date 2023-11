Vincentiusvereniging verdeelt 17.500 euro

Vertegenwoordigers van dertien goede-doelenorganisaties ontvingen gisteravond in De Walnoot een cheque van de Vincentiusvereniging.

Als de kringloopwinkel van de Vincentiusvereniging een goede omzet realiseert, wordt de winst verdeeld over lokale goede doelen. Gisteravond ontvingen dertien organisaties een cheque in gemeenschapshuis De Walnoot. In totaal werd 17.500 euro verdeeld.