In de grote zaal van De Rots worden honderden vogelkooitjes bevolkt tijdens de jaarlijks kweekkeuring. Zaterdag 11 en zondag 12 november is publiek welkom om een kijkje te nemen.

Vogelvreugd Ons Ideaal toont mooiste kweekresultaten

vr 10 nov., 14:30

Het zal een uitbundig gekwetter worden. Zaterdag 11 en zondag 12 november houden de leden van Vogelvreugd Ons Ideaal hun jaarlijkse kweektentoonstelling. Ze laten er hun mooiste zangvogels keuren door een deskundige jury. Publiek is welkom in gemeenschapshuis De Rots.

Ons Ideaal streek precies dertig jaar geleden neer in De Rots voor haar clubactiviteiten. Zes jaar geleden voegde Vogelvreugd zich erbij toen beide clubs fuseerden. Zo’n 25 dagen per jaar zijn de vogelkwekers in het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat in Boxtel en daar hebben ze het prima naar hun zin, meldt voorzitter Jan Kreijveld.

Tijdens de keuring worden vogels van uiteenlopende pluimage en in allerlei kleuren beoordeeld: van putters tot gouldamadines en van kanaries tot parkieten. Een grote groep vrijwilligers heeft de tentoonstelling tot in de puntje voorbereid. De club hoopt dat veel belangstellenden een kijkje komen nemen, want de leden zijn trots op de resultaten van hun kweek.

Zaterdag vindt om 14.00 uur de officiële opening plaats en daarna is de tentoonstelling te bezoeken 20.00 uur. Op zondag zijn bezoekers welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang op beide dagen is gratis.

