Energielasten probleem voor minstens 32 clubs

Tientallen verenigingen hebben al hun energielasten omlaag weten te brengen door te investeren in hun accommodatie. Waaronder Scouting Boxtel die in 2020 zonnepanelen aanlegde op Wickiup aan de Molenwijkseweg. De gemeente betaalde destijds 25 procent van de investering, de rest was voor de beheerstichting van de blokhut.

Foto: Scouting Boxtel, maart 2020.