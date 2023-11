Agterblijvers al 66 jaar voorop in Boxtels carnaval

Talloze malen won CV De Agterblijvers de Eendengatse optocht. In 1987 lukte dat met deze persiflage op het juridisch getouwtrek omtrent de (nooit gerealiseerde) Zuidelijke Hoofdweg.

Voor het eerst in het bestaan van het Boxtelse carnaval wordt een 66-jarig jubileum gevierd. Dat gebeurt door de oudste én grootste club die Eendengat rijk is: De Agterblijvers. Het laatste weekeinde van november trekt de vereniging alle registers open in zaal De Comsche Hoeve. Onder meer met een ‘Oktoberfest’ waar Dennie Christian en René Schuurmans optreden.