Deze jokers liggen deze maand op diverse plekken in het dorp. Deelnemers van De Bokselse Kwis kunnen er bonuspunten mee verdienen op 4 november.

Kwis-jokers brengen Boxtelaren in beweging

45 minuten geleden

Het aftellen is begonnen. Nog slechts twee weken en dan klinkt het startschot voor De Bokselse Kwis. De negende editie van de populaire dorpsquiz wordt zaterdag 4 november gehouden en brengt ook dit jaar zo’n veertig teams op de been. Vanaf zaterdag 21 oktober kunnen deelnemers op zeventien adressen in Boxtel aanwijzingen vinden die onmisbaar zijn om aan een groots opgezet buitenspel mee te doen.

De zeven organisatoren van De Bokselse Kwis leggen momenteel de laatste hand aan het draaiboek voor de quiz die op de eerste zaterdag van november tussen zes en elf uur ’s avonds plaatsvindt. Het quizboek is klaar en online wordt al ruim een week een jokerzoektocht gehouden. Teams die jokers vinden, kunnen die inzetten en zo bonuspunten verdienen. Elke dag komen de teams in beweging om een verstopte joker te traceren.

Traditiegetrouw worden ook aanwijzingen verstopt bij een aantal steunpilaren van De Bokselse Kwis. Dankzij hun ondersteuning is het mogelijk een dorpsquiz te houden waarvan alle opbrengsten ten goede komen aan het goede doel. Dit jaar zijn op liefst zeventien locaties in Boxtel aanwijzingen te vinden. Wie alle cruciale hints heeft verzameld, kan aardig inschatten wat er op de avond van De Bokselse Kwis gaat gebeuren, zo is de verwachting.

17 AANWIJZINGEN

De zeventien papieren aanwijzingen zijn te vinden op onderstaande locaties in Boxtel. De organisatoren roepen deelnemers op rekening te houden met de openingstijden van alle genoemde winkels en bedrijven.

2nFuse en FAC Hypotheken, Rechterstraat 49b; Bandenbedrijf Van Esch, Tongeren 16; Brabants Centrum, Prins Bernhardstraat 5; Brabant Sports, Clarissenstraat 2a; Daisy Renders Herinneringsbewaarster, Prins Hendrikstraat 12a; DA Van den Biggelaar, Oosterhof 4; Flowerpower, Rechterstraat 30; Hip For You, Molenstraat 2; Mikies, Clarissenstraat 2; Natasja Fashion, Rechterstraat 6a; Nic&Mic, Kapelweg 6a; Proef Culinair, Rechterstraat 54; Schoenmakerij & Podologie Bas, Oosterhof 16; Sigarenmagazijn Voets, Rechterstraat 5; Van Doornmalen Elektro, Stationsstraat 26a; Van Olphen Tuin- & Parkmachines, Industrieweg 11; Zoofs, Stationsstraat 9.

LOKALE GOEDE DOELEN

De Bokselse Kwis wordt gehouden sinds 2014 en wordt georganiseerd door Patricia van Amelsvoort, Saskia Maltha, Marc Cleutjens, Antoine Ghijsens, Renilde Bos, Roeland Heesbeen en Peter Bos. Alle deelnemers quizzen voor een lokaal goed doel. Inmiddels is ruim 30.000 euro uitgekeerd aan plaatselijke clubs en verenigingen op het gebied van sport, cultuur, educatie en sociaal-maatschappelijke ondersteuning.

De inschrijving voor De Bokselse Kwis is gesloten.