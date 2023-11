Pubquiz in Gemonde

De eerstvolgende Gemondse quiz staat zaterdag 13 januari op de agenda. Als voorproefje daarvan, houdt de organisatie zaterdag 18 november een pubquiz.

Het vragenspel speelt zich af in gildenaccommodatie Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg en begint om 20.00 uur. De deuren gaan om 19.30 uur open. Aanmelden kan per team van maximaal vijf mensen en kost 12,50 euro in de voorinschrijving. Ploegjes die zich op de dag zelf melden, betalen vijftien euro. De pubquiz bestaat uit tien rondes van tien vragen. Mobiele telefoons mogen niet gebruikt worden. Inschrijven kan via de website www.gemondsequiz.nl.

Over het spel in januari meldt de organisatie: ,,Tijdens de editie van dit jaar maakten bijna alle teams gebruik van de mogelijkheid om de quiz digitaal te ontvangen en in te leveren Dat beviel ons goed. We zetten er de komende editie op in iedereen digitaal te laten meedoen.”

Gemondse ondernemingen kunnen hun bedrijf en werkzaamheden bekender maken door enkele vragen op te laten nemen in de quiz.