Lezing over ‘goed slapen’ bij Vrouwengilde

1 uur geleden

Vrouwengilde Boxtel organiseert woensdag 25 oktober een lezing over slapen in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1. Spreker is Piet Maandonks, die komt vertellen over slaapproblemen.

Onder de titel ‘Goed slapen is de normaalste zaak van de wereld’, legt Maandonks uit wat de gevolgen zijn van een slechte nachtrust en hoe je je hier tegen kunt wapenen. De regie- en slaapverpleegkundige bij het Centrum voor slaapgeneeskunde van de Stichting Kempenhaeghe in Heeze gaat in op welke stoornissen er zijn en welke lichamelijke problemen hier mogelijk aan ten grondslag liggen.

De lezing is te bezoeken voor leden van het Vrouwengilde en introducees (zowel vrouwen als mannen). Zij betalen zes euro entree. Meer informatie: www.vrouwengildeboxtel.nl.