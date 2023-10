Broodbakdag Liempde

Op zondag 8 oktober a.s. wordt er weer brood gebakken in de houtgestookte oven in het bakhuis op het erf van D’n Liempdsen Herd in Liempde. Dit broodbakproces is gratis te bezichtigen en de broden zijn ook te koop. Kom vanaf 10.00 uur kijken hoe dit authentieke bakproces in zijn werk gaat en smul vervolgens van dit overheerlijke brood met gegarandeerd ‘de smaak van toen’. Rond 11.30 uur komen de eerste broden uit de oven, gevolgd door een tweede ronde omstreeks 13.00 uur.

In het fraaie bakhuisje op het achtererf van D’n Liempdsen Herd laten de bakkers met veel plezier zien hoe het authentieke broodbakproces in zijn werk gaat. Het bakhuisje is vanaf 10.00 uur gratis te bezoeken. Kom langs om te zien hoe deze broden, zoals vroeger gebruikelijk was, in een houtgestookte bakoven worden gebakken. De smaak van deze authentiek gebakken broden is onovertroffen, vandaar dat deze broden inmiddels zeer gewild zijn en daarom geldt altijd: zolang de voorraad strekt.

ZELF BAKKEN?

Het is ook mogelijk om met een groep van 6-10 personen zelf brood te bakken in het bakhuisje van D’n Liempdsen Herd. Of maak je liever lekkere worstenbroodjes? Bak hiervoor een van de arrangementen ‘Brood bakken’ of ‘Brabantse worstenbroodjes bakken’, waarbij je onder leiding van de bakkers van het bakkersgilde van D’n Liempdsen Herd gezellig aan de slag gaat. Later dit jaar wordt er weer een workshop gehouden worden waarop individueel kan worden ingeschreven. Kijk op de website www.liempdsenherd.nl onder ‘activiteiten’ voor meer informatie.

Elke tweede zondag van de maand is het broodbakdag. Het Liempdse (hobby)bakkersgilde verzorgt dan bakdemonstraties in het bakhuisje op het achtererf van D’n Liempdsen Herd. Hier wordt vanaf 10.00 uur het ouderwetse bakkersambacht in volle glorie getoond. De eerste broden zijn rond 11.30 uur klaar en de tweede (en laatste) lading broden komt om 13.00 uur versgebakken uit de oven (tijden onder voorbehoud).