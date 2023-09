Inschrijving Bokselse Kwis komt op stoom

De inschrijving voor de negende editie van De Bokselse Kwis is in volle gang. Na een ietwat aarzelende start heeft zich inmiddels een groot aantal teams aangemeld voor de dorpsquiz, die zaterdag 4 november wordt gehouden. De inschrijving sluit zondag 1 oktober.

Volgens de organisatoren van De Bokselse Kwis staan veel ‘oude bekenden’ op de deelnemerslijst. ,,We begroeten elk jaar veel trouwe deelnemers die geen enkele editie overslaan”, zegt medeorganisator Patricia van Amelsvoort tevreden. ,,Daarnaast valt dit jaar op dat ook aardig wat nieuwe teams meedoen”, vult Marc Cleutjens aan. ,,Leuk is dat ook jongeren zich enthousiast aanmelden en teams formeren.”

De Bokselse Kwis start 4 november om klokslag 18.00 uur bij restaurant Kin Khao aan de Markt in Boxtel. Op dat tijdstip worden de opdrachtenboekjes uitgereikt. Meteen daarna start een race tegen de klok en moeten alle teams voor 23.00 uur meer dan honderd vragen en opdrachten maken. Daaronder zijn ook allerlei creatieve doe-opdrachten die op locatie gemaakt moeten worden. Vaste prik is de gemeentehuisronde in de raadzaal van het gemeentehuis.

THE BEST OF…

Nieuw dit jaar is een vragenronde waarin de leukste en meest populaire opdrachten van eerder gehouden quizzen terugkeren. ,,Je zou kunnen zeggen dat we een ‘The best of…’ vragenronde hebben bedacht”, stelt Saskia Maltha. ,,Natuurlijk maken we vooraf niet bekend welke opdrachten dat zijn, maar trouwe deelnemers kunnen misschien wel raden wat er gaat gebeuren”, klinkt het mysterieus.

Inschrijven voor De Bokselse Kwis kan tot en met zondag 1 oktober. Aanmelding kan uitsluitend via de website: www.debokselsekwis.nl. Deelname kost 32,50 euro per team; elk team speelt voor een zelfgekozen lokaal goed doel of kiest voor het overkoepelende doel: de vrijwillige brandweer in Boxtel.