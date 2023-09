Statige Friezen tonen hun schoonheid

Statig draafde een gitzwart paard door de buitenbak van manege De Langspier aan de Molenwijkseweg. Fokvereniging Het Friesche Paard Zuid-Nederland hield er vandaag een stamboekkeuring. De Boxtelse hippische sportvereniging Sint-Martinus zorgde dat het haar gasten aan niets ontbrak.

Jan Raaijmakers, bestuurslid van de fokvereniging, was van de partij. ,,De jury beoordeelt vandaag 23 veulens, twintig merries, een ruin en een hengst. De grote fokdagen zijn al voorbij, dit is een wat kleinere keuring. Bijvoorbeeld van merries die bij eerdere gelegenheden niet gepresenteerd konden worden omdat ze drachtig waren of net een veulen hadden.”

De stamboekkeuring draaide om exterieur en gangwerk, oftewel uiterlijk en beweging. Raaijmakers: ,,We kennen ook zogeheten IBOP-dagen. Dat zijn bruikbaarheidstesten, we zoeken dan uit wat een paard goed kan. Bijvoorbeeld of het aanleg heeft voor dressuur of juist meer als tuigpaard.” Friezen worden overigens ook veelvuldig als rijpaard gebruikt. Raaijmakers: ,,De Fries heeft naast zijn fraaie uiterlijk een heel fijn karakter. Dat spreekt veel mensen aan.”

Paarden die hoge ogen gooien tijdens de keuring kunnen een eerste premie behalen. Dat betekent dat ze mooi zijn, soepel bewegen en geschikt zijn om mee te fokken volgens het stamboek.

De fokvereniging is niet voor de eerste keer in Boxtel. Raaijmakers: ,,Nee, we komen hier al jaren. We kennen de plaatselijke vereniging Sint-Martinus goed. Prima locatie hier.”

Wie met eigen ogen wil aanschouwen hoe het er op de keuring aan toe ging, vindt een filmpje via https://phryso.com/livestream-stamboekkeuring-boxtel-zaterdag-23-september.