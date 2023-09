130 kanoërs verlichten de Dommel

Publiek vergaapt zich aan de verlichte vaartuigen die zaterdagavond over rivier de Dommel door Boxtel komen. Boxtel by Night was met 130 deelnemers een succes.

Er was geen kano meer te huur bij vereniging De Pagaai aan de Voetboog. De immer populaire Boxtel by Night zorgde dat rivier de Dommel zaterdag was verlicht door 130 deelnemers met versierde bootjes. Voorzitter Leon van der Eerden van de kanoclub was in zijn nopjes. ,,Boxtel by Night is elk jaar weer een feestje. En zo warm als dit jaar, was het nooit eerder.”