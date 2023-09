Nachtvlindernacht met Natuurwerkgroep Liempde

wo 6 sep., 15:19

Dromedaris, witte tijger, kameeltje. Het zijn niet alleen zoogdieren die in exotische oorden voorkomen, maar ook namen van nachtvlinders. Natuurwerkgroep Liempde houdt speciaal voor mensen met belangstelling voor deze insecten op zaterdag 16 september een excursie.

Er zijn veel meer nacht- dan dagvlinders. Toch kennen de meeste mensen de dagpauwoog en het klein koolwitje wel, maar de ligusterpijlstaart, de schaduwstipspanner of het weeskind niet. Tijd dus om daar verandering in te brengen, vinden de Liempdse natuurliefhebbers. De club organiseert vanaf het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef 2 in buurtschap Kasten een ‘nachtvlindernacht’

Tijdens de activiteit worden de vlinders gelokt met een laken en een felle lamp. Deelnemers kunnen zelf zien welke gevleugde insecten erop afkomen. De avond is gratis bij te wonen en duurt van 20.30 tot uiterlijk 22.30 uur.