Zoeken naar goudklompjes in speelboerderij Het Gouden Woud was een van de ludieke opdrachten tijdens de Dupskwis Liemt van 2017.

Durpskwis Liemt maakt zich op voor tweede lustrum

37 minuten geleden

Het zal de deelnemende teams van Durpskwis Liemt niet onopgemerkt blijven: de tiende editie van het vragenspel dat vrijdag 3 november op stapel staat. Buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk haalt speciaal voor deze lustrumeditie ‘herinneringen’ op aan de afgelopen jaren... Komende vrijdag 1 september om 00.00 uur starten de inschrijvingen.

Er zijn twee trofeeën te winnen: eentje voor de reguliere ploegen, de andere voor de groepen die meedoen met de Durpskwis Liemt Light. Deze laatste variant heeft de organiserende buurtvereniging vorig jaar in het leven geroepen. Het bleek namelijk voor kleinere teams moeilijk om binnen de tijd alle opdrachten te kunnen maken. Voor die groepen is het aantal vragen en opdrachten gehalveerd. Deze bestaan uit maximaal tien personen.

De lichte versie wordt wel op dezelfde avond gespeeld als de ‘grote’ Durpskwis Liemt. Deze starten 3 november om 19.00 uur, uiterlijk 23:00 uur moet alles zijn ingeleverd, rond 00.30 uur is de prijsuitreiking in thuishonk café Het Wapen van Liempde.

Inschrijven kan via durpskwisliemt@gmail.com. In de mail moet de teamnaam vermeld staan, net als het telefoonnummer en mailadres van een contactpersoon die tijdens Durpskwis Liemt bereikbaar is. Ook moet duidelijk zijn aan welke versie van Durpskwis Liemt een groep deelneemt.

Kosten bedragen 20 euro per formatie, gegevens om het bedrag over te maken, ontvangen de teams na aanmelding. De winnaars krijgen prijzen in de vorm van Op Liemt Gemunt-bonnen die zij kunnen besteden bij verschillende lokale ondernemers. De buurtvereniging houdt deelnemers ook op de hoogte via haar sociale mediapagina: www.facebook.com/durpskwis.liemt.