Landgoed Velder weer in parcours Klompenrit

vr 8 sep., 10:00

Het is inmiddels een traditie: de jaarlijkse Klompenrit. Zondag 10 september wordt deze paarden-puzzeltocht weer verreden door het buitengebied tussen Boxtel, Best en Oirschot. De landgoederen Velder en Heerenbeek en natuurgebied De Mortelen vormen de achtergrond voor dit evenement.

Tijdens de rit maken de menners en ruiters verschillende kleine opdrachtjes. Hiermee kunnen zij punten scoren weer prijzen winnen. Genieten staat voor de deelnemers en het publiek echter voorop.

De Klompenrit is ongeveer dertig kilometer lang en in twee delen gesplitst. Deelnemers starten vanaf 10.00 uur bij de boerderij van Jan Vermeer aan de Mosselaarweg in Best. In het naastgelegen weiland vindt de opstelling plaats.

Halverwege is er een uitgebreide tussenstop op landgoed Velder in Liempde, waar een veldkeuken klaar staat om iedereen van een hapje en een drankje te voorzien. Toeschouwers zijn welkom in Velder om de stoet voorbij te zien komen.

Organisator Toon van de Loo is druk bezig om alles in goede banen te leiden: ,,We kennen inmiddels alle binnenpaadjes in het gebied en op enkele punten mogen we van grondeigenaren over hun weiland doorsteken. Toch blijven er altijd een paar knelpunten, waar ook gemotoriseerd verkeer mag komen. De gemeenten die we aandoen, kijken daar kritisch naar. Wij overigens ook, want we willen vooral een fijne dag voor onze deelnemers en de vele toeschouwers die van de Klompenrit genieten.”

Het evenement staat open voor inschrijvingen van aangespannen equipes komen en voor ruiters. Deelname kost 25 euro. Aanmelden via www.klompenrit.nl.