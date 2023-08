Het tellen van de stemmen is een nauwkeurig werkje. Foutjes kunnen de vrijwilligers zich niet permiteren.

Extra centje voor verenigingen die helpen stemmen tellen

23 minuten geleden

Door de val van het kabinet vlak voor de zomervakantie, komen er weer nieuwe Tweede Kamerverkiezingen aan. Deze staan gepland voor woensdag 22 november. Voor het tellen van de stemmen zoekt de gemeente Boxtel nog vrijwilligers.

Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich melden bij de gemeente om te helpen bij het tellen van de stemmen als de stemhokjes om 21.00 uur sluiten. Voorwaarde is wel dat de teller niet op een kieslijst staat en geen lid is van een politieke partij.

Boxtel mikt bij het werven van vrijwilligers op de vele verenigingen die de gemeente rijk is. Deze kunnen namelijk nog een extraatje verdienen als zij veel mensen aanleveren. Per teller ontvangt een vereniging namelijk 65 euro. Voor meer informatie of aanmelden, mail naar verkiezingen@boxtel.nl.