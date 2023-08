Nog enkele plekken vrij bij Liempde bouleskampioenschap

1 uur geleden

Wie op zondag 3 september Liempde bezoekt, waant zich in Frankrijk. Jeu-de-boulers strijden dan om het Open Liempdsen Herd-kampioenschap. Verdeeld over twintig banen nemen tachtig doubletten deel. Er is nog plek voor enkele koppels.

De jeu-de-boulesbanen liggen in het Concordiapark tegenover ontmoetingscentrum D’n Liempdsen Herd, dat die dag wordt omgedoopt tot Le Foyer du Liempde’. Naast de wisseltrofee voor het beste koppel zijn nog diverse andere prijzen te winnen. De wedstrijd begint om 10.00 uur; de prijsuitreiking vindt rond 17.00 uur plaats. Er is op dit moment nog ruimte voor enkele teams; die kunnen zich inschrijven via www.liempdsenherd.nl.

Franse chansons omlijsten de dag. Op de terrassen van de horecalocaties is het goed toeven voor een hapje en een drankje. De organisatoren beloven een dag vol Brabantse gezelligheid en gastvrijheid, een familiedag voor jong en oud.