Mark van der Laan van Tourspel Liempde (links) schrijft Marieke Termeer in.

Tourspel Liempde verpulvert record: 503 inschrijvingen

45 minuten geleden

Met 503 ingevulde lijsten voor het Tourspel Liempde is het recordaantal verpulverd. Tijdens de vorige elf edities werden nooit meer dan vierhonderd deelnameformulieren ingevuld. De organisatie ziet dat veel Liempdenaren Johnny de Bresser een warm hart toedragen. ,,Iedereen denkt: ‘Het is er één van ons, die gaan we helpen’”, zegt Mark van der Laan.

Dorpsgenoot Johnny de Bresser helpen aan een eigen handbike. Dat is het doel waar Tourspel Liempde zich dit jaar voor inzet. De Liempdenaar heeft een progressieve hersenaandoening waardoor zijn lichaam langzaam aftakelt. Een handbike maakt hem mobieler en sluit aan bij zijn sportieve karakter. Dit doel blijkt veel inwoners van Liempde aan te spreken, want de organisatie kreeg donderdagavond en vrijdag veel inschrijfformulieren te verwerken.

ZONNEBLOEM

De stijging van het aantal deelnemers tekende zich op het eerste inschrijfmoment in café De Durpsherberg al af. Waar normaal zo’n zestig ingevulde tourteams bij de organisatie binnen komen, waren dat er dit keer al honderd. Ook mede dankzij de hulp van de Zonnebloem afdeling Liempde, nam het aantal deelnemers toe. ,,Vrijwilligers zijn bij mensen op bezoek geweest om hen te helpen met aanmelden en ze verzamelden op deze manier 55 formulieren in”, aldus Mark van der Laan van de Tourspel-organisatie.

Er waren ook veel dorpsgenoten die geen wielerploeg invulden, maar wel doneerden. De totale bijdrage voor de handbike van De Bresser wordt zondag 23 juli vanaf 20.00 uur bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in thuishonk café De Durpsherberg.

OP DE HIELEN...

Deelnemers volgen de Ronde van Frankrijk natuurlijk op de voet. Na iedere etappe wordt de tussenstand van het Tourspel op www.tourspelliempde.nl bijgewerkt. Na de vijfde etappe van woensdag, staat Kees Voets bovenaan in het klassement met 182. Walter Rooijakkers (180) en Francois van Abeelen (179) zitten hem op de hielen. Joke Voets won gisteren het dagklassement met 53 punten. Vanavond volgt weer een update van de stand.