Op de fiets over paden in het groen.

Gemonde stapt paar dagen na wandelvierdaagse op de pedalen

50 minuten geleden

Een dorp in beweging, zo mag Gemonde gerust genoemd worden. Deze week vindt de avondwandelvierdaagse plaats en dinsdag 27 juni begint de fietsvierdaagse.

Voetbalvereniging Irene organiseert de zogeheten Irene-Geerts avondfietsvierdaagse. Start en finishplek is telkens de kantine van de club in sportpark De Laat aan de Kaal Hoefsteeg. Deelnemers kunnen alle vier de dagen tussen 18.00 en 19.00 uur beginnen. Er zijn routes van circa 25 kilometer en van om en nabij de vijftien kilometer. Bij de lange afstand is een stempelpost inbegrepen waar een versnapering genuttigd kan worden. De club roept ouders op met hun kinderen mee te doen, want de opbrengst van de vierdaagse komt ten goede aan de jeugdafdeling van Irene. Deelname kost vijf euro per persoon. Wie een losse dag meefietst, betaalt twee euro.