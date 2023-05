Essche clubs verdelen 10.222 euro na jaar oud papier ophalen

16 minuten geleden

Dertien verenigingen en organisaties uit Esch hebben donderdagavond een mooi bedrag ontvangen om activiteiten op te tuigen. Vrijwilligers haalden het afgelopen jaar oud papier op en de opbrengst werd naar rato verdeeld door Platform Esch’ Perspectief (PEP).

Met een totaalbedrag van 10.222,80 euro is een nieuw record door de clubs bijeengebracht. Een jaar eerder (2021) werd namelijk zo’n 9.700 euro verdiend. De dertien verenigingen leverden in 2022 verschillende vrijwilligers om het oud papier bij hun dorpsgenoten op te halen. De actie wordt gecoördineerd vanuit dorpsplatform PEP.

Vanuit stichting De Oggelvorsen werden de meeste mensen geleverd. Zij kregen donderdag dan ook het hoogste bedrag overhandigd van voorzitter Joris van Os van PEP: 2.249 euro. Dat geld gaat naar de organisatie van het jeugdcarnaval. Ook Essche Boys leverde veel handjes en mocht 1.840 euro in ontvangst nemen. Daarnaast waren er nog verschillende bedragen voor de organisatie van het Bierpompfeest, tennisclub d’Oggelen, blaaskapel De Knoestjes, korfbalvereniging Tovido, de lokale afdeling van de Zonnebloem de huiskamer De Stek. Gilde Sint-Willebrordus, het Esseblad, de hobbyclub, SoEsch en de EHBO-vereniging ontvingen ieder een bedrag van 204 euro.

TEMPEREN

Van Os, die samen met Paul van den Dungen en Marcel van Heeswijk coördinator van de papierophaalactie is, tempert alvast de verwachtingen voor de opbrengst van dit jaar. ,,Dat zal altijd minder hoog zijn, want de papierprijs per kilo is nu heel laag. Ergens is dat wel vreemd, want de prijzen voor het eindproduct is niet veel gedaald. Mogelijk blijft er ergens in de keten wat aan de strijkstok hangen”, denkt Van Os hardop.