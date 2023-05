Deze foto van Marloes Schut maakt deel uit van de mini-expositie in Simeonshof.

Mini-expositie Boxtel Ontspant in Simeonshof

48 minuten geleden

De succesvol verlopen expositie die fotoclub Boxtel Ontspant aflopen maart hield krijgt komende week een vervolg in wijkhuis Simeonshof aan de Annastraat 5.

Het restaurant van het zorgcentrum in de wijk Breukelen wordt opgesierd met een twintigtal grootformaat foto’s, meldt clublid Jan van de Wiel van Boxtel Ontspant. Ook de afbeeldingenreeks waarmee spreekwoorden en gezegden door de leden van de fotoclub worden uitgebeeld, krijgt een plekje in Simeonshof. De expositie duurt van maandag 8 tot en met vrijdag 12 mei en is tijdens de openingstijden van het restaurant te bezichtigen.

,,De meeste bewoners van Simeonshof waren niet in de gelegenheid om een kijkje te komen nemen tijdens onze expositie in gemeenschapshuis De Walnoot. Daarom heb ik in samenspraak met de welzijnsmedewerkers van het wijkhuis deze activiteit opgezet om de bewoners te activeren en prikkelen. Wie alle spreekwoorden goed raadt, wint een prijsje.” Als het initiatief aanslaat, zou het zomaar een jaarlijks terugkerende activiteit van de fotoclub kunnen worden, aldus Van de Wiel.

De mini-expositie wordt aangevuld met een beamerpresentatie. Die toont wat leden van Boxtel Ontspant afgelopen jaar fotografeerden.