Koningsdag: kopij eerder aanleveren

vr 21 apr., 16:15

In verband met Koningsdag komt Brabants Centrum in de laatste week van april een dag eerder uit: op woensdag 26 in plaats van donderdag 27 april. Door een tekort aan bezorgers kan het echter zijn dat de krant in sommige wijken toch pas op Koningsdag op de deurmat valt.

Doordat de krant eerder wordt gedrukt, gelden vervroegde aanlevertijden voor onder meer (sport-)verslagen en aankondigingen van activiteiten. Verenigingen en correspondenten kunnen verslagen van activiteiten die in het weekeinde van 22 en 23 april plaatsvinden tot uiterlijk maandag 24 april om 12.00 uur aanleveren. Overige kopij kan tot dinsdag 25 april 12.00 uur worden ingestuurd.

Wie de deadlines mist, niet getreurd. Onlangs week lanceerde Brabants Centrum haar nieuwsapp, te downloaden via Google Play Store en de App Store. Alle nieuwsberichten krijgen daar een plek.

In de editie van deze week is een overzicht te vinden van de oranjeprogramma’s in de diverse kernen van de gemeente Boxtel.