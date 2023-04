Goed bezochte bijenmarkt met eerbetoon voor overleden kompaan

27 minuten geleden

De jaarlijkse bijen- en plantenmarkt van Sint-Ambrosius bleek zondag een speciale editie. Niet alleen omdat ook de 48e versie veel publiek trok, de imkers onthulden ook een bijenhotel in herinnering aan de vorig jaar overleden Gerrit van der Leest.

Jarenlang was Van der Leest de beheerder van het hertenkampje De Groene Warande, waar de clubaccommodatie van de bijenhouders is gevestigd. ,,Gerrit was verzot op de dieren. Toen wij ons hier vestigden enkele decennia geleden, had hij niet veel op met die stekers”, verhaalt Tom van Heeswijk van Sint-Ambrosius. ,,Maar daar is uiteindelijk helemaal verandering in gekomen. Hij heeft zelfs nog meegeholpen aan het realiseren van ons clubgebouw ‘t Raathuis. We hebben al die jaren ontzettend veel aan hem gehad.”

BIJENHOTEL

Vandaar dat leden van de club in herinnering aan Van der Leest een bijenhotel hebben gemaakt. Vier vrijwilligers in het bijzonder hebben zich daarvoor hardgemaakt: Piet Bressers, Hans Vlamings, Wim van der Leest en Henk Rijken. Zondag werd het onderkomen voor de insecten geopend door de vrouw van de overleden beheerder en diens kleinzoon Kai. Het object staat bij de entree van de accommodatie.