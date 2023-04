Geslaagde expositie fotoclub Boxtel Ontspant

do 6 apr., 15:07

De expositie die fotoclub Boxtel Ontspant in het laatste weekend van maart hield in gemeenschapshuis De Walnoot trok veel publiek. Zowel zaterdag als zondag was het een komen en gaan van bezoekers.

De zeventien exposerende leden stelden een mooie en diverse fototentoonstelling samen. Nieuwe verlichting en een andere opstelling dan tijdens eerdere edities zorgden voor een professionele uitstraling. Dit bleek ook uit de reacties van de bezoekers: zij waren erg positief over wat ze te zien kregen en roemden naast de verbeterde aankleding ook de hoge kwaliteit en diversiteit van de foto’s. Elke bezoeker werd gevraagd aan te geven welke foto de beste was. Uiteindelijk was dat de afbeelding van een kerkje in IJsland, gemaakt door Hans van de Laar.

De loterij werd gewonnen A. Schepens uit Sint-Oedenrode. Hij krijgt een afdruk van de foto van zijn keuze. Dani, Iris en Felix wonnen de speurtocht die voor kinderen was uitgezet. Zij hebben hun cadeaubon inmiddels in ontvangst genomen.