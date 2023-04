Seniorenvervoer Boxtel is anderhalf jaar geleden gestart en een van de initiatieven van coöperatie Ouderen in Regie.

Sociaal betrokken bestuurders welkom bij Ouderen in Regie

De coöperatie Ouderen in Regie organiseert allerlei initiatieven voor senioren. En daarbij zoekt de organisatie dringend naar helpende handen in het bestuur.

Van diverse leden verloopt de bestuurstermijn. Bovendien besteden zij ook veel tijd om alle activiteiten op touw te zetten. De coöperatie is onder meer bekend van Seniorenvervoer Boxtel. Ook zet zij zich onder andere in door bouwplannen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) voor te bereiden en seniorenbeleid in Boxtel mede in te vullen. Dit alles om eigen regie van ouderen op gebied van wonen, welzijn en zorg te bevorderen.

De dringende zoektocht is met name gericht op mensen die betrokken zijn bij de problematiek van senioren. Ook moeten ze optreden als adviseur en belangenbehartiger en beleid van Ouderen in Regie vorm kunnen geven en verder ontwikkelen. Contact opnemen kan met secretaris Chris D’havé via info@oudereninregie.nl of 06-20 61 33 39. Meer informatie: oudereninregie.nl.