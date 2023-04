Vorig jaar was de bijen- en plantenmarkt in park Molenwijk zonovergoten.

Plantjesmarkt Ambrosius: evenement om bij te zijn

1 uur geleden

Bijenhoudersvereniging Sint-Ambrosius houdt zondag 16 april van 10.00 tot 15.00 uur haar 48e bijen- en plantenmarkt.

Het jaarlijkse evenement vindt plaats rondom bijenhal ‘t Raathuis in hertenkamp De Groene Warande van wandelpark Molenwijk (ingang Essche Heike).

BIJEN

De imkers geven uitleg over bijen, hoe de dieren leven, hoe ze honing produceren en wat de rol van de bijenhouder daarin is. Er zijn allerlei plantjes te koop, die meestal ook nog eens insecten aantrekken. Ze zijn duurzaam gekweekt en komen de biodiversiteit ten goede.

Uiteraard is er honing verkrijgbaar, maar belangstellenden vinden er ook insectenhotels en zaden. Liefhebbers kunnen zich bezighouden met kaarsen maken en voor kinderen is er een knutselhoek.

Bijen zijn belangrijk, want ze bestuiven planten en vormen dus een schakel in onze voedselvoorziening. Er bestaan talloze soorten, groepsdieren en solitaire varianten. Van deze dieren is bekend dat ze onderling communiceren.