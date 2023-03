Vrijetijdsclub De Vrijbuiters bestaat 45 jaar: ‘De beste betaling is een glimlach’

Vrijetijdsclub De Vrijbuiters, voor mensen met een beperking, vierde onlangs haar 45-jarig bestaan met alle deelnemers en vrijwilligers in thuishonk De Werf aan de Nieuwe Nieuwstraat.

Er wordt flink gedanst tijdens de jubileumviering. Nederlandstalige hits als ‘Ons moeder zeej nog’ en ‘Kleine jodeljongen’ passeren de revue in thuishonk De Werf aan de Nieuwe Nieuwstraat. Een van de deelnemers die over de dansvloer zwiert, is Huu..