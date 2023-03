378 foto’s vertellen verhaal van lijster en vinkachtige in De Rots

ma 13 mrt., 07:30

Aan de hand van 378 verschillende foto’s verhaalt Theo van de Mortel op maandag 20 maart over lijsters en vinkachtige in gemeenschapshuis De Rots. Dit op voordragen van vereniging Vogelvreugd Ons Ideaal.

Hij legt ze al vanaf 2006 vast op de gevoelige plaat. Daarnaast bestudeert Van de Mortel al ruim vijftig jaar het gedrag en de leefwijze van vogels in de natuur. De ervaren vogelkenner heeft al veel bijzondere exemplaren in zijn lens gevangen en daarvan 32 boeken gemaakt. Twee daarvan gaan over lijsters en vinkachtige soorten. Daarover gaat ook de lezing in gemeenschapshuis De Rots op 20 maart. Van der Mortel vertelt het levensverhaal van deze vogels en hoe het hen is vergaan de afgelopen 50 jaar in de vrije natuur. De activiteit start om 20.00 uur, toegang is gratis.