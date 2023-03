Collectanten bellen aan voor Amnesty

za 11 mrt., 10:00

Ook in Boxtel wordt deze week de jaarlijkse inzameling voor Amnesty International gehouden. Om haar onafhankelijkheid te bewaren – om altijd en overal te kunnen zeggen wat ze wil – neemt de mensenrechtenbeweging voor onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de collecteopbrengst voor haar onschatbare waarde.

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, en daders worden berecht.

Hoe belangrijk het werk van Amnesty is, blijkt uit de woorden van Saïkou Yaya Diallo uit Guinee. ,,Ik wil mijn grote dankbaarheid uitspreken voor alle inspanningen die jullie leverden voor mijn vrijlating en die van andere politieke gevangenen in Guinee. Amnesty blijft voor mij de mensenrechtenorganisatie die het meest betrokken is bij het terugwinnen van individuele rechten en vrijheden.”